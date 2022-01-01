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Поворот
Поворот, 1997: актеры и роли
U-turn
Поворот
1997 / США / Франция
7.5
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11
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Поворот, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Стоун
Oliver Stone
В ролях
Шон Пенн
Sean Penn
Дженнифер Лопес
Jennifer Lopez
Ник Нолти
Nick Nolte
Клер Дэйнс
Билли Боб Торнтон
Billy Bob Thornton
Пауэрс Бут
Powers Boothe
Хоакин Феникс
Joaquin Phoenix
Джули Хэгерти
Абрахам Бенруби
Abraham Benrubi
Валерий Николаев
Бо Хопкинс
Bo Hopkins
Джон Войт
Jon Voight
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