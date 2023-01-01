Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Близнецы
Близнецы, 1988: актеры и роли
Twins
Близнецы
1988 / США
7.6
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Близнецы, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Айвэн Райтман
Ivan Reitman
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Дэнни ДеВито
Danny DeVito
Келли Престон
Kelly Preston
Бонни Бартлетт
Bonnie Bartlett
Маршалл Белл
Marshall Bell
Трей Уилсон
Trey Wilson
Хью О'
Неимайя Персофф
Дэвид Карузо
David Caruso
Хлоя Уэбб
Chloe Webb
Хью О’Брайан
Hugh O'Brian
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Больше, чем люди
Отзывы
2023, США, фантастика, триллер
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Отзывы
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Написать отзыв
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Нерожденная американка стала матерью четверых: ее участь пробирает до мурашек
Хориков из «Дома-2» теперь примерный семьянин: его окрутила далеко не красавица
Мужчины обходят стороной: что стало с рыжей бестией из «Глухаря» (фото)
Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый
Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке
Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)
«Урод»: в Сеть угодило редкое общее фото Юры Борисова с необычной женой
Иностранную песню обожали в СССР: думали, она о военных, оказалось — о лампах
Будете смеяться до истерики: вот что ждали французы от советских «Трех мушкетеров»
Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей
Даже на протезах Костомаров может вернуться на лед, правда, есть нюанс
Скромница из «Фабрики» крутила роман с женатым и планировала свадьбу: ни за что не поверите, о ком речь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить