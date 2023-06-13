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Близнецы Близнецы
Киноафиша Фильмы Близнецы Отзывы о фильме «Близнецы»
Twins Близнецы 1988 / США
7.6 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Близнецы»

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Владимир 13 июня 2023, 12:45
Оценка
Забавная комедия, которая должна понравиться многим. Хороший сценарий, с классными вставками и потрясающими поворотами сюжета. В общем, приятный развлекательный фильм, который хорошо справляется со своей задачей. 7/10
13 июня 2023, 12:45 Ответить
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