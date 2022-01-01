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Мать
Мать, 2007: актеры и роли
La Mère
Мать
2007 / Россия / Франция / Швейцария
6.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
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Персоны
Мать, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Павел Костомаров
Pavel Kostomarov
Антуан Каттен
В ролях
Павел Костомаров
Pavel Kostomarov
В прокате
Премьеры
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