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Я тебя не люблю

Ya tebya ne lyublyu 18+
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О фильме

Главная героиня фильма, двадцатилетняя провинциалка Вика Шевцова, записывает на камеру свои отношения с молодым парнем по имени Артем. Молодой человек очень влюблен в героиню и готов жениться на ней, но та не торопится соглашаться. Однажды она знакомится с молодым красавцем Женей и отправляется с ним на свидание. Он нравится Вике, но она не уверена в серьезности его намерений. Тогда изменщица решает встречаться с обоими парнями сразу, чтобы понять, кто лучше… 

  • Фильм является продолжением предыдущей документальной картины режиссерского дуэта Александра Расторгуева и Павла Костомарова, проекта «Я тебя люблю», в рамках которого нескольким десяткам ростовчан были выданы дешевые ручные камеры с тем условием, что они будут сами снимать свою жизнь и каждый день отправлять видео исходники создателям фильма. Итоговый материал оказался столь богатым, что его было решено разделить на три части. Последний проект из этой серии, «Прошло три года», затянулся и остался незаконченным. 
  • 30 июля 2018 года Расторгуев и двое его коллег-журналистов, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко были жестоко убиты при невыясненных обстоятельствах в Центральноафриканской республике, расследуя там деятельность ЧВК Вагнера.

20-летняя Вика живет в маленьком провинциальном городке, как и все девушки, она верит в любовь и надеется однажды ее найти. Каждый свой шаг девушка снимает на камеру, из этих записей мы узнаем, что она уже довольно давно встречается с Артемом. Впрочем, это не мешает Вике отправиться на свидание и с Женей. Некоторое время она будет встречаться и с Женей, и с Артемом, пока наконец не будет готова выбрать, с кем же из них остаться.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 7 июня 2012
Производство Киностудия «Ленфильм», Proline Cinema, Новый Курс
Другие названия
Ya tebya ne lyublyu, I Don't Love You, Nie kocham cię, Я тебя не люблю
Режиссер
Павел Костомаров
Александр Расторгуев
В ролях
Виктория Шевцова
Евгений Борисов
Артем Сотников
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Я тебя не люблю
6.8
Мать (2007)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Я тебя не люблю
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