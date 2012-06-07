Главная героиня фильма, двадцатилетняя провинциалка Вика Шевцова, записывает на камеру свои отношения с молодым парнем по имени Артем. Молодой человек очень влюблен в героиню и готов жениться на ней, но та не торопится соглашаться. Однажды она знакомится с молодым красавцем Женей и отправляется с ним на свидание. Он нравится Вике, но она не уверена в серьезности его намерений. Тогда изменщица решает встречаться с обоими парнями сразу, чтобы понять, кто лучше…
20-летняя Вика живет в маленьком провинциальном городке, как и все девушки, она верит в любовь и надеется однажды ее найти. Каждый свой шаг девушка снимает на камеру, из этих записей мы узнаем, что она уже довольно давно встречается с Артемом. Впрочем, это не мешает Вике отправиться на свидание и с Женей. Некоторое время она будет встречаться и с Женей, и с Артемом, пока наконец не будет готова выбрать, с кем же из них остаться.