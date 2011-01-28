Фильм начинается своего рода стилизацией милицейской оперативной съемки. Капитан милиции снимает свою будничную работу, семью. Однажды он забывает камеру в бардачке машины. Машину обворовывают. Так камера «уходит в народ» и попадает в руки трех подростков.

Молодые люди с рабочей окраины развлекаются новой игрушкой. Они снимают свою жизнь, пустые разговоры, бессмысленную работу, праздношатание по району, свидания и ссоры с девчонками. Постепенно на передний план проступает главная тема их молодой жизни — любовь. Цинизм и инфантильность молодости сталкиваются с настоящим и важным проявлением жизни, и мир героев переворачивается.