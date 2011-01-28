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Постер фильма Я тебя люблю
Постер фильма Я тебя люблю
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Я тебя люблю

Я тебя люблю

Ya tebya lyublyu 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм начинается своего рода стилизацией милицейской оперативной съемки. Капитан милиции снимает свою будничную работу, семью. Однажды он забывает камеру в бардачке машины. Машину обворовывают. Так камера «уходит в народ» и попадает в руки трех подростков.

Молодые люди с рабочей окраины развлекаются новой игрушкой. Они снимают свою жизнь, пустые разговоры, бессмысленную работу, праздношатание по району, свидания и ссоры с девчонками. Постепенно на передний план проступает главная тема их молодой жизни — любовь. Цинизм и инфантильность молодости сталкиваются с настоящим и важным проявлением жизни, и мир героев переворачивается.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 28 января 2011
Производство Non-Stop Productions
Другие названия
Ya tebya lyublyu, I Love You, Kocham cie, Я тебя люблю
Режиссер
Павел Костомаров
Александр Расторгуев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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14 мая 2021 12:41
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