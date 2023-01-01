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Три... экстрима
Три... экстрима, 2004: актеры и роли
Three... Extremes / Saam gaang yi
Три... экстрима
2004 / Китай / Южная Корея / Япония
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Три... экстрима, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрут Чань
Пак Чхан-Ук
Park Chan-wook
Такаси Миике
Takashi Miike
В ролях
Бюн-хун Ли
Кан Хе-Джон
Чун-а Юм
Бай Лин
Bai Ling
Киоко Хасегава
Тони Люн Ка Фай
Tony Leung Ka-fai
Вон-хи Лим
Мириам Еун Чин Ва
Ацуро Ватабэ
Atsuro Watabe
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Вызов
Рецензия
Отзывы
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Переводчик
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Отзывы
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