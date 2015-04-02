Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Три... экстрима
Отзывы о фильме «Три... экстрима»
Three... Extremes / Saam gaang yi
Три... экстрима
2004 / Китай / Корея / Япония
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Три... экстрима»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Полинка
2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотрела этот фильм... Спасибо Афиша.СПб.ру - они подарили нам билеты. Был полный зал (это всё были такие же как мы приглашённые), хотя я думаю, если бы билеты не были бы на халяву, то очень маленький процент из всех нас пошёл бы на этот фильм. В общем было интересно. Больше всего впечатлил второй фильм. Третий я не совсем до конца поняла.... На первом фильме подругу начало тошнить, хотя я думаю, что съёмки могли бы быть и получше... После фильма в душе как то гадко и думаешь как же режиссёр вообще до такого додумался. С подругой пришли к мнению, что эти режиссёры опасны для общества. После этого фильма нужно обязательно посмотреть что-нибудь ещё!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Нашла и посмотрела.
В отсмотренном варианте Миике идет первым, кореец замыкает тройку.
Новелла Миике напомнила Кинопробу. Нежная девушка с тараканами в голове, балет и сексуальный подтекст до кучи. Очень печально, очень красиво, но не страшно. Любовь к сестре, детская влюбленность в учителя и ревность, синдром отличницы (почему она лучше?). Да разве же это демоны? Но визуальное воплощение нравственных мучений героини в виде снов-кошмаров впечатлило. Финал был вполне ожидаем, но все равно укол в сердце случился.
Вторая новелла, про пельмешки.
Одним словом - шок. Злое кино. Если Миике своими героями любуется, то здесь абсолютное отстранение. Даже не ирония, а откровенная издевка. Потрясающе отвратительно, но как говорят, актуально, на все времена. В этом весь ужас.
Корейская новелла не удивила вообще. Изобретательно, наверное, даже по-своему красиво. Хотя на мой вкус, совсем не вкусно. Хотя... Претензия на философскую глубину поначалу интригует, к героям испытываешь целую гамму чувств: от сочувствия до отвращения. Но завершается все банальным психопатским мочиловом. И перечеркивает все, что было до этого.
Но главное, что в плане эмоций экстрим реальный, улетный. Обожаю такое кино.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Папы против мам
8 комментариев
Непослушная
40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
175 комментариев
Чебурашка
358 комментариев
Праведник
57 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
В отсмотренном варианте Миике идет первым, кореец замыкает тройку.
Новелла Миике напомнила Кинопробу. Нежная девушка с тараканами в голове, балет и сексуальный подтекст до кучи. Очень печально, очень красиво, но не страшно. Любовь к сестре, детская влюбленность в учителя и ревность, синдром отличницы (почему она лучше?). Да разве же это демоны? Но визуальное воплощение нравственных мучений героини в виде снов-кошмаров впечатлило. Финал был вполне ожидаем, но все равно укол в сердце случился.
Вторая новелла, про пельмешки.
Одним словом - шок. Злое кино. Если Миике своими героями любуется, то здесь абсолютное отстранение. Даже не ирония, а откровенная издевка. Потрясающе отвратительно, но как говорят, актуально, на все времена. В этом весь ужас.
Корейская новелла не удивила вообще. Изобретательно, наверное, даже по-своему красиво. Хотя на мой вкус, совсем не вкусно. Хотя... Претензия на философскую глубину поначалу интригует, к героям испытываешь целую гамму чувств: от сочувствия до отвращения. Но завершается все банальным психопатским мочиловом. И перечеркивает все, что было до этого.
Но главное, что в плане эмоций экстрим реальный, улетный. Обожаю такое кино.
Авторизация по e-mail