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Замыкая круг
Замыкая круг, 2007: актеры и роли
Closing the Ring
Замыкая круг
2007 / Великобритания / Канада / США
7.1
Оцените
14
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Замыкая круг, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Аттенборо
Richard Attenborough
В ролях
Ширли МакЛэйн
Shirley MacLaine
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Миша Бартон
Mischa Barton
Грегори Смит
Gregory Smith
Стивен Амелл
Stephen Amell
Нив Кэмпбелл
Neve Campbell
Бренда Фрикер
Brenda Fricker
Пит Постлетуэйт
Pete Postlethwaite
Стивен Дон
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