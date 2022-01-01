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Замыкая круг Замыкая круг
Киноафиша Фильмы Замыкая круг Замыкая круг, 2007: актеры и роли
Closing the Ring Замыкая круг 2007 / Великобритания / Канада / США
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Замыкая круг, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Аттенборо Ричард Аттенборо Richard Attenborough
В ролях
Ширли МакЛэйн Ширли МакЛэйн Shirley MacLaine Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Миша Бартон Миша Бартон Mischa Barton Грегори Смит Грегори Смит Gregory Smith Стивен Амелл Стивен Амелл Stephen Amell Нив Кэмпбелл Нив Кэмпбелл Neve Campbell Бренда Фрикер Бренда Фрикер Brenda Fricker Пит Постлетуэйт Pete Postlethwaite Стивен Дон
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