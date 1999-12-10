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Poster of Deuce Bigalow: Male Gigolo
6.1
Kinoafisha Films Deuce Bigalow: Male Gigolo
6.1

Deuce Bigalow: Male Gigolo

, 1999
Deuce Bigalow: Male Gigolo
USA / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Deuce Bigalow: Male Gigolo
6.1

Cast

Rob Schneider
Rob Schneider
Deuce Bigalow
William Forsythe
William Forsythe
Detective Chuck Fowler
Amy Poehler
Amy Poehler
Ruth
Eddie Griffin
Eddie Griffin
T.J. Hicks
Oded Fehr
Oded Fehr
Antoine Laconte
Arija Bareikis
Arija Bareikis
Kate
Gail O'Grady
Claire
Richard Riehle
Bob Bigalow
Jacqueline Obradors
Elaine Fowler
Big Boy
Fluisa
Director Mike Mitchell
Writer Harris Goldberg, Rob Schneider
Composer Teddy Castellucci
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1999
Online premiere 11 May 2000
World premiere 10 December 1999
Release date
11 May 2000 Russia 16+
6 January 2000 Australia
7 January 2000 Brazil
27 April 2000 Czechia 12+
13 April 2000 Germany
26 May 2000 Great Britain
11 May 2000 Kazakhstan
25 May 2000 Netherlands
4 May 2000 Spain
11 February 2000 Thailand
10 December 1999 USA
11 May 2000 Ukraine
MPAA R
Budget $17,000,000
Worldwide Gross $92,938,755
Production Touchstone Pictures, Happy Madison Productions, Out of the Blue... Entertainment
Also known as
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Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 13 December 2023

Quotes

Kate I don't see how it could possibly be pleasurable for a woman. I just don't think it's natural. You're not supposed to go up there. To tell you the truth, I don't know how men do it either.
Deuce Bigalow You're not curious, just to try something new?
Kate I'm just not into it.
Deuce Bigalow So space exploration is definitely out for you?
Kate Definitely. I mean, more power to any woman who wants to be an astronaut. I just wouldn't do it. Frankly, I'd rather take it up the butt.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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