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Империя Солнца Империя Солнца
Киноафиша Фильмы Империя Солнца Империя Солнца, 1987: актеры и роли
Empire Of The Sun Империя Солнца 1987 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Империя Солнца, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Джон Малкович Джон Малкович John Malkovich Миранда Ричардсон Миранда Ричардсон Miranda Richardson Лесли Филлипс Leslie Phillips Масато Ибу Эмили Ричард Emily Richard Руперт Фрейзер Rupert Frazer Бен Стиллер Бен Стиллер Ben Stiller Питер Гэйл Джо Пантольяно Джо Пантольяно Joe Pantoliano Найджел Хэверс Найджел Хэверс Nigel Havers
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