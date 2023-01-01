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Империя Солнца
Империя Солнца, 1987: актеры и роли
Empire Of The Sun
Империя Солнца
1987 / США
7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Империя Солнца, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Джон Малкович
John Malkovich
Миранда Ричардсон
Miranda Richardson
Лесли Филлипс
Leslie Phillips
Масато Ибу
Эмили Ричард
Emily Richard
Руперт Фрейзер
Rupert Frazer
Бен Стиллер
Ben Stiller
Питер Гэйл
Джо Пантольяно
Joe Pantoliano
Найджел Хэверс
Nigel Havers
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