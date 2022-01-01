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Найджел Хэверс
Найджел Хэверс
Nigel Havers
О персоне
Фильмография
Найджел Хэверс
Nigel Havers
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Дата рождения
6 ноября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Найджела Хэверса
Родился 6 ноября 1951 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Найджела Хэверса
Пенелопа
комедия, драма, сказка
2006, Великобритания / США
7.0
Империя Солнца
военный, драма
1987, США
7.0
Предатель
триллер
1986, Великобритания
6.0
Огненные колесницы
биография, драма, спорт
1981, Великобритания
7.0
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