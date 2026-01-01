Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Гренландия 2: Миграция» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Империя Солнца Награды и номинации фильма Империя Солнца

Награды и номинации фильма Империя Солнца 1987

Оскар 1988 Оскар 1988
Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Best Score
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше