Фильмы
Империя Солнца
Награды и номинации фильма Империя Солнца
Награды и номинации фильма Империя Солнца 1987
Оскар 1988
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Best Score
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
