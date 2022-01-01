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Выбор капитана Корелли Выбор капитана Корелли
Киноафиша Фильмы Выбор капитана Корелли Выбор капитана Корелли, 2001: актеры и роли
Captain Corelli's Mandolin Выбор капитана Корелли 2001 / Великобритания / США / Франция
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Выбор капитана Корелли, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Мэдден Джон Мэдден John Madden
В ролях
Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Джон Херт Джон Херт John Hurt Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Дэвид Моррисси Дэвид Моррисси David Morrissey Ирен Папас Irene Papas
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