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Выбор капитана Корелли
Выбор капитана Корелли, 2001: актеры и роли
Captain Corelli's Mandolin
Выбор капитана Корелли
2001 / Великобритания / США / Франция
8.2
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Выбор капитана Корелли, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Мэдден
John Madden
В ролях
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Джон Херт
John Hurt
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Дэвид Моррисси
David Morrissey
Ирен Папас
Irene Papas
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