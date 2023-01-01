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Выбор капитана Корелли Выбор капитана Корелли
Киноафиша Фильмы Выбор капитана Корелли Кадры из фильма «Выбор капитана Корелли»
Captain Corelli's Mandolin Выбор капитана Корелли 2001 / Великобритания / США / Франция
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Кадры из фильма «Выбор капитана Корелли»

Вся информация о фильме
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