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Бэтмен возвращается Бэтмен возвращается
Киноафиша Фильмы Бэтмен возвращается Бэтмен возвращается, 1992: актеры и роли
Batman Returns Бэтмен возвращается 1992 / США / Великобритания
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Бэтмен возвращается, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон Тим Бертон Tim Burton
В ролях
Майкл Китон Майкл Китон Michael Keaton Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Кристофер Уокен Кристофер Уокен Christopher Walken Кристи Конэуэй Эндрю Бриньярски Пол Рубенс Paul Reubens Пэт Хингл Pat Hingle Майкл Мерфи Майкл Мерфи Michael Murphy Майкл Гаф
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