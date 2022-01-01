Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Убийства в Оксфорде Убийства в Оксфорде
Киноафиша Фильмы Убийства в Оксфорде Убийства в Оксфорде, 2007: актеры и роли
The Oxford Murders Убийства в Оксфорде 2007 / Испания
6.9 Оцените
14 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Убийства в Оксфорде, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алекс де ла Иглесиа Алекс де ла Иглесиа Álex de la Iglesia
В ролях
Джон Херт Джон Херт John Hurt Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood Леонор Уотлинг Леонор Уотлинг Leonor Watling Джули Кокс Julie Cox Берн Горман Берн Горман Burn Gorman Анна Мэсси Anna Massey Джим Картер Джим Картер Jim Carter Доминик Пинон Доминик Пинон Dominique Pinon Ян Ист
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Приложение киноафиши