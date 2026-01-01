Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Зарубежный роман
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Зарубежный роман

Зарубежный роман

A Foreign Affair 18+
О фильме

Комиссия конгресса, прибывшая проверять моральный дух и поведение военнослужащих, неизменно попадает в комические ситуации.
Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 20 августа 1948
Дата выхода
24 декабря 1949 Италия
20 августа 1948 США
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $157
Производство Paramount Pictures
Другие названия
A Foreign Affair, La mundana, A Mundana, A Sua Melhor Missão, Berliinin raunioiden keskellä, Berlín Occidente, Det hændte i Berlin, Det hände i Berlin, Een avontuur in Berlijn, Eine auswärtige Affäre, Escándalo internacional, Floga kai pathos, Foreign Affairs, Günahsız melek, Külkapcsolat, Külügyi szívügyek, La scandaleuse de Berlin, Ljubezen na tujem, Love in the Air, Moralens vokter, Operation Candy Bar, Scandal international, Scandalo internazionale, Spoljni poslovi, Sprawa zagraniczna, Φλόγα και πάθος, Зарубежный роман, Чуждeстранна афера, 異国の出来事
Режиссер
Билли Уайлдер
В ролях
Джин Артур
Марлен Дитрих
Марлен Дитрих
Джон Ланд
Питер Фон Цернек
Стэнли Прагер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Erika von Schluetow Мы все превратились в зверей с единственным инстинктом — самосохранением. Вот возьмите меня, мисс Фрост. Обстреливали не один раз, всё развалилось и ушло из-под ног. Моя страна, мои вещи, мои убеждения... но как-то я продолжала идти вперёд. Месяцы и месяцы в бомбоубежищах, тесно с пятью тысячами других. Я шла дальше. Как вы думаете, что значило быть женщиной в этом городе, когда сюда впервые пришли русские? Я шла дальше.
