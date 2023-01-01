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Голый пистолет 2 1/2: Запах страха
Голый пистолет 2 1/2: Запах страха, 1991: актеры и роли
The Naked Gun 2½: The Smell of Fear
Голый пистолет 2 1/2: Запах страха
1991 / США
8.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Голый пистолет 2 1/2: Запах страха, 1991: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Цукер
David Zucker
В ролях
Лесли Нильсен
Leslie Nielsen
Присцилла Пресли
Priscilla Presley
Джордж Кеннеди
George Kennedy
О. Джей Симпсон
O. J. Simpson
Роберт Гуле
Robert Goulet
Ричард Гриффитс
Richard Griffiths
Энтони Джеймс
Anthony James
Жаклин Брукс
Jacqueline Brookes
Ллойд Бокнер
Тим О'
Питер Марк Ричман
Peter Mark Richman
Фрэнсис О’Коннор
Frances O'Connor
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