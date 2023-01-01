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Голый пистолет 2 1/2: Запах страха Голый пистолет 2 1/2: Запах страха
Киноафиша Фильмы Голый пистолет 2 1/2: Запах страха Голый пистолет 2 1/2: Запах страха, 1991: актеры и роли
The Naked Gun 2½: The Smell of Fear Голый пистолет 2 1/2: Запах страха 1991 / США
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Голый пистолет 2 1/2: Запах страха, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Цукер Дэвид Цукер David Zucker
В ролях
Лесли Нильсен Лесли Нильсен Leslie Nielsen Присцилла Пресли Присцилла Пресли Priscilla Presley Джордж Кеннеди George Kennedy О. Джей Симпсон O. J. Simpson Роберт Гуле Robert Goulet Ричард Гриффитс Ричард Гриффитс Richard Griffiths Энтони Джеймс Anthony James Жаклин Брукс Jacqueline Brookes Ллойд Бокнер Тим О' Питер Марк Ричман Peter Mark Richman Фрэнсис О’Коннор Фрэнсис О’Коннор Frances O'Connor
Вызов
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