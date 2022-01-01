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Мосты округа Мэдисон
Мосты округа Мэдисон, 1995: актеры и роли
The Bridges of Madison County
Мосты округа Мэдисон
1995 / США
7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Мосты округа Мэдисон, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд
Clint Eastwood
В ролях
Клинт Иствуд
Clint Eastwood
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Энни Корли
Annie Corley
Виктор Слезак
Victor Slezak
Джим Хэйни
Сара Кэтрин Шмитт
Sarah Kathryn Schmitt
Кристофер Крун
Филлис Лайонс
Phyllis Lyons
Дебра Монк
Debra Monk
Ричард Лэйдж
Мишель Бенс
Элисон Уигерт
Брэндон Бобст
Перл Фэсслер
Pearl Faessler
Р. И. "Стик" Фэсслер
Таня Мишлер
Билли МакНэбб
Арт Бриз
Лана Шваб
Lana Schwab
Ларри Лури
Джеймс Риверс
James Rivers
Марк Э. Брукс
Питер Чо
Peter Cho
Эдди Деджин-ст.
Кайл Иствуд
Kyle Eastwood
Джордж Оррисон
George Orrison
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