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Мосты округа Мэдисон Мосты округа Мэдисон
Киноафиша Фильмы Мосты округа Мэдисон Мосты округа Мэдисон, 1995: актеры и роли
The Bridges of Madison County Мосты округа Мэдисон 1995 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Мосты округа Мэдисон, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood
В ролях
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Энни Корли Annie Corley Виктор Слезак Victor Slezak Джим Хэйни Сара Кэтрин Шмитт Sarah Kathryn Schmitt Кристофер Крун Филлис Лайонс Phyllis Lyons Дебра Монк Debra Monk Ричард Лэйдж Мишель Бенс Элисон Уигерт Брэндон Бобст Перл Фэсслер Pearl Faessler Р. И. "Стик" Фэсслер Таня Мишлер Билли МакНэбб Арт Бриз Лана Шваб Lana Schwab Ларри Лури Джеймс Риверс James Rivers Марк Э. Брукс Питер Чо Peter Cho Эдди Деджин-ст. Кайл Иствуд Kyle Eastwood Джордж Оррисон George Orrison
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