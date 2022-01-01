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Вдали от нее
Вдали от нее, 2006: актеры и роли
Away from Her
Вдали от нее
2006 / Канада
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Вдали от нее, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сара Полли
Sarah Polley
В ролях
Джули Кристи
Julie Christie
Майкл Мерфи
Michael Murphy
Гордон Пинсент
Gordon Pinsent
Олимпия Дукакис
Olympia Dukakis
Кристен Томсон
Kristen Thomson
Венди Крюсон
Wendy Crewson
Альберта Уотсон
Alberta Watson
Томас Хауфф
Кэти Боланд
Katie Boland
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