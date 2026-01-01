Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Вдали от нее

Оскар 2008 Оскар 2008
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
