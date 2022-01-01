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Фауст. Народная легенда Фауст. Народная легенда
Киноафиша Фильмы Фауст. Народная легенда Фауст. Народная легенда, 1926: актеры и роли
Faust - Eine deutsche Volkssage Фауст. Народная легенда 1926 / Германия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Фауст. Народная легенда, 1926: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фридрих Вильгельм Мурнау F. W. Murnau
В ролях
Геста Экман Эмиль Яннингс Emil Jannings Камилла Хорн Camilla Horn Фрида Ричард
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