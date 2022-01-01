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Горящий акр
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Brennende Acker, Der

Горящий акр, 1922

1922 / Германия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1922
Режиссер
Фридрих Вильгельм Мурнау
В ролях
Лиа де Путти
Владимир Гайдаров
Вернер Краусс
Эдуард фон Винтерштайн
Стелла Арбенина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Горящий акр 1 постер
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