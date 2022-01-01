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Легенда о Сурамской крепости
Киноафиша Фильмы Легенда о Сурамской крепости Легенда о Сурамской крепости, 1984: актеры и роли
Легенда о Сурамской крепости 1984 / Грузия / СССР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Легенда о Сурамской крепости, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Параджанов Sergei Parajanov Давид Абашидзе
В ролях
Верико Анджапаридзе Давид Абашидзе Софико Чиаурели Sofiko Chiaureli Дудухана Церодзе Зураб Кипшидзе Леван Учанейшвили Levan Uchaneishvili Лейла Алибегашвили
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