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Легенда о Сурамской крепости
Легенда о Сурамской крепости, 1984: актеры и роли
Легенда о Сурамской крепости
1984 / Грузия / СССР
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Легенда о Сурамской крепости, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Параджанов
Sergei Parajanov
Давид Абашидзе
В ролях
Верико Анджапаридзе
Давид Абашидзе
Софико Чиаурели
Sofiko Chiaureli
Дудухана Церодзе
Зураб Кипшидзе
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