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Постер фильма Ашик Кериб
7.0
Киноафиша Фильмы Ашик Кериб
7.0

Ашик Кериб

, 1988
Ashik Kerib
СССР, Грузия / драма / 18+
Постер фильма Ашик Кериб
7.0

Причины посмотреть

О фильме

Приз "Ника-89" лучшему игровому фильму, режиссерам, оператору, художнику по костюмам.

По мотивам одноименной поэмы М.Ю.Лермонтова.

Тяготение к эксцентрическим эффектам, к коллекционированию древностей, к неортодоксальной манере поведения цементирует и делает чрезвычайно органичной изначально неорганичную структуру каждой из его картин, а 'Ашик-Кериба' в особенности. Экран как бы уподобляется восточному рынку, где вперемешку можно найти что угодно, от антиквариата до лубочной самодельной картинки, причем качественное различие между ними как бы снимается самим существом базара.

Россия, 1988

В ролях

Юрий Мгоян
Ashik Kerib
Софико Чиаурели
Mother
Константин Степанков
Константин Степанков
Teacher
Давид Абашидзе
Рамаз Чхиквадзе
Ali Aga
Baia Dvalishvili
Sister
Veronique Matonidze
David Dovlatian
Levan Natroshvili
Vyacheslav Stepanyan
Nodar Dugladze
Режиссер Сергей Параджанов, Давид Абашидзе
Сценарист Гия Бадридзе, Михаил Юрьевич Лермонтов
Композитор Cavansir Quliyev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР / Грузия
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 3 июля 1988
Дата выхода
3 июля 1988 Грузия
3 мая 1989 СССР
15 июня 1989 США
Производство Georgia-Film
Другие названия
Ashug-Karibi, Ashik Kerib, Ashik-Kerib, Ашик-Кериб, Achik Kerib, conte d'un poète amoureux, Ashugi Qaribi, Asik Kerib, Asik Kerib - Storia di un ashug innamorato, Âşık garip, Asjik-Kerib, Aszik Kerib, Conte sur un poète amoureux, Kerib, der Spielmann, O Trovador Kerib, The Hoary Legends of the Caucasus, The Lovelorn Minstrel, Ασίκ Κερίμπ, ο φτωχός ασίκης, Ашик-Керіб, アシク・ケリブ, 吟遊詩人, Aşıq Qərib

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 21 голос
7.2 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1845 В жанре «драма»  818 В фильмах СССР  201 В фильмах Грузии  1 В фильмах 1988 года  9

Отзывы о фильме

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