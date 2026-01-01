По мотивам одноименной поэмы М.Ю.Лермонтова.
Тяготение к эксцентрическим эффектам, к коллекционированию древностей, к неортодоксальной манере поведения цементирует и делает чрезвычайно органичной изначально неорганичную структуру каждой из его картин, а 'Ашик-Кериба' в особенности. Экран как бы уподобляется восточному рынку, где вперемешку можно найти что угодно, от антиквариата до лубочной самодельной картинки, причем качественное различие между ними как бы снимается самим существом базара.
Россия, 1988
|3 июля 1988
|Грузия
|3 мая 1989
|СССР
|15 июня 1989
|США