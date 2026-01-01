Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Действия первой части фильма происходят на окраине древнего Иерусалима. Искариот в поте лица обрабатывает каменное поле – поле крови, купленое за 30 серебреников – цену предательства Иисуса. Дедушка – паломник, который путешествует в Иерусалим, останавливается возле поля напротив воды и узнает в Иуде предателя Христа. Иуда оправдывает свое преступление своей моралью. Каждому человеку дано право собственного выбора и право раскаяния. Во второй части действие переходит в позолоченные хоромы представителя Рима – тетрарха Хусы, где к человеческим страданиям относятся как к интересному способу заполнить душевную пустоту...