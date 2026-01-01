Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается

11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео)

Угадайте — это советский хоррор или экранизация Кинга? Только от картинок в тесте побегут мурашки

Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»

Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда

Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить

Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть