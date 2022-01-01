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Виктор Тереля
Виктор Тереля
О персоне
Фильмография
Виктор Тереля
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Дата рождения
8 июля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Новоселица, Закарпатская область, СССР (Украина)
Рост
174 см
Биография Виктора Терели
Родился 8 июля 1963 года. Новоселица, Закарпатская область, СССР (Украина).
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Фильмография Виктора Терели
Блаженная
драма
2008, Россия / Украина
3.0
Железная дорога
драма
2007, Россия
5.0
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