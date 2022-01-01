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Болото
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Болото, 2022

2022 / Эстония
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О фильме

Художественный фильм «Болото», основанный на одноименном рассказе Оскара Лутса, представляет собой полный приключений фильм о любви, который возвращает нас в 1917 год, когда в Европе бушевала Первая мировая война и за восточной границей Эстонии вспыхнула революция. Молодой художник Тоомас Хаава (Франц Мальмстен) возвращается из Парижа на хутор брата, расположенный на краю болотa. Вскоре он непреднамеренно вступает в конфликт с жестоким и ужасным Мадьяком, который изводит местную девушку Хильду (Ханна-Ли Аавик). Красивую и загадочную девушку зовут Леснaя Кошка, и щеголеватый Тоомас внезапно оказывается в эпицентре триллерной борьбы за любовь, ставка в которой - не меньше и не больше, чем его собственная жизнь.

Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Эрго Кулд
В ролях
Франц Мальмстен
Ханна-Ли Аавик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Болото 2 постера
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