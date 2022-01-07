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Постер фильма Болото
6.4
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6.4

Болото

, 2022
Soo
Эстония / мелодрама / 18+
Постер фильма Болото
6.4

О фильме

Художественный фильм «Болото», основанный на одноименном рассказе Оскара Лутса, представляет собой полный приключений фильм о любви, который возвращает нас в 1917 год, когда в Европе бушевала Первая мировая война и за восточной границей Эстонии вспыхнула революция. Молодой художник Тоомас Хаава (Франц Мальмстен) возвращается из Парижа на хутор брата, расположенный на краю болотa. Вскоре он непреднамеренно вступает в конфликт с жестоким и ужасным Мадьяком, который изводит местную девушку Хильду (Ханна-Ли Аавик). Красивую и загадочную девушку зовут Леснaя Кошка, и щеголеватый Тоомас внезапно оказывается в эпицентре триллерной борьбы за любовь, ставка в которой - не меньше и не больше, чем его собственная жизнь.

В ролях

Франц Мальмстен
Toomas
Ханна-Ли Аавик
Metskass Hilda
Хельгур Розенталь
Johannes
Martin Kork
Madjak
Грете Кляйн
Proua Martinson
Лийс Ласс
Liis
Märten Matsu
Jannu
Toomas Suuman
Ülemteener
Индрек Таалмаа
Jakub
Эпп Эеспаев
Metskassi ema
Режиссер Эрго Кулд
Сценарист Мартин Алгус
Композитор Mick Pedaja
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Эстония
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 7 января 2022
Дата выхода
7 января 2022 Эстония
Производство Apollo Film Productions
Другие названия
Soo, Em Nome Da Honra, In the Name of Honor, The Bog

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 29 марта 2022

Отзывы о фильме

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