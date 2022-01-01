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Барышня-крестьянка
Барышня-крестьянка, 1995: актеры и роли
Baryshnya-krestyanka
Барышня-крестьянка
1995 / Россия
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Персоны
Барышня-крестьянка, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Сахаров
Aleksei Sakharov
В ролях
Елена Корикова
Дмитрий Щербина
Леонид Куравлев
Василий Лановой
Екатерина Редникова
Людмила Артемьева
Евгений Жариков
Вадим Захарченко
Елена Котихина
Алексей Шадхин
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