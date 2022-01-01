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Киноафиша Фильмы Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка, 1995: актеры и роли
Baryshnya-krestyanka Барышня-крестьянка 1995 / Россия
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Барышня-крестьянка, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Сахаров Aleksei Sakharov
В ролях
Елена Корикова Елена Корикова Дмитрий Щербина Леонид Куравлев Леонид Куравлев Василий Лановой Василий Лановой Екатерина Редникова Екатерина Редникова Людмила Артемьева Людмила Артемьева Евгений Жариков Евгений Жариков Вадим Захарченко Елена Котихина Алексей Шадхин Aleksei Shadkhin Наталья Гвоздикова Наталья Гвоздикова Марианна Крахмалева Оксана Самохвалова Ариадна Шенгелая Юлия Артамонова Юрий Мартынов Yury Martynov Елена Подгорнова Яков Приходько Инна Выходцева Анатолий Веденкин Anatoli Vedenkin Юрий Воробьев Лев Поляков Светлана Аманова Светлана Аманова Валентин Голубенко Галина Комарова Раиса Рязанова Раиса Рязанова Елена Ткачева Инна Хохлушкина Вадим Вильский Станислав Дужников Станислав Дужников Владимир Дьячков Volodymyr Diachkov Владимир Епископосян Лариса Кудряшова Larisa Kudryashova Александр Куфенин Алексей Моисеев Дмитрий Ошеров
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