Алексей Моисеев - российский актер театра и кино, который стал любимцем зрителей благодаря своим ярким и запоминающимся работам в фильмах и сериалах.

В его кинематографической биографии театральная деятельность шла параллельно. В юности актер появился в эпизодах таких фильмов, как "Любовь французская и русская" и "Барышня-крестьянка", а также нескольких других. Значительная роль его ждала в картине "Будем знакомы!", снятой Игорем Шавлаком и Сергеем Борчуковым.

В 2016 году актер получил роль в сериале "Семья Светофоровых".

В последующие годы Алексей продолжал сниматься в фильмах и сериалах. В 2020 году его поклонники увидели в роли Романа Березина в детективном проекте "След".

Он также продолжал играть на театральной сцене, часто появляясь в антрепризных спектаклях на разных сценах.

Звездная роль, которая сделала Алексея Моисеева узнаваемым и популярным актером, пришла к нему вместе с сериалом "Возвращение Мухтара". Сериал имел большой успех. Моисеев снимался с 3-го по 8-й сезон и участвовал в съемках этого проекта с 2006 по 2014 год. В 2016 году Моисеев вернулся к своей знаменитой роли оперативника Алексея Самойлова в новом сезоне детективного телесериала "Мухтар. Новый след".

В 2023 году он также снялся в сериале "Дом Светофоровых", который стал продолжением истории о полюбившейся зрителям семье.