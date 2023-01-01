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Алексей Моисеев
Алексей Моисеев
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Алексей Моисеев

Дата рождения
13 июня 1974
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, СССР

Биография Алексей Моисеев

Алексей Моисеев - российский актер театра и кино, который стал любимцем зрителей благодаря своим ярким и запоминающимся работам в фильмах и сериалах.

В его кинематографической биографии театральная деятельность шла параллельно. В юности актер появился в эпизодах таких фильмов, как "Любовь французская и русская" и "Барышня-крестьянка", а также нескольких других. Значительная роль его ждала в картине "Будем знакомы!", снятой Игорем Шавлаком и Сергеем Борчуковым. 

В 2016 году актер получил роль в сериале "Семья Светофоровых".

В последующие годы Алексей продолжал сниматься в фильмах и сериалах. В 2020 году его поклонники увидели в роли Романа Березина в детективном проекте "След".

Он также продолжал играть на театральной сцене, часто появляясь в антрепризных спектаклях на разных сценах.

Звездная роль, которая сделала Алексея Моисеева узнаваемым и популярным актером, пришла к нему вместе с сериалом "Возвращение Мухтара". Сериал имел большой успех. Моисеев снимался с 3-го по 8-й сезон и участвовал в съемках этого проекта с 2006 по 2014 год. В 2016 году Моисеев вернулся к своей знаменитой роли оперативника Алексея Самойлова в новом сезоне детективного телесериала "Мухтар. Новый след".

В 2023 году он также снялся в сериале "Дом Светофоровых", который стал продолжением истории о полюбившейся зрителям семье.

Популярные фильмы

6.6
Барышня-крестьянка (1995)
Дом Светофоровых 0.0
Дом Светофоровых (2023)

Фильмография Алексей Моисеев

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актер 2
Дом Светофоровых
Дом Светофоровых
детский, семейный 2023, Россия
6.6
Барышня-крестьянка Baryshnya-krestyanka
1995, Россия
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