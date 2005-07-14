Преуспевающий художник-анималист, лауреат Государственной премии, в подвале старого дома обнаруживает архив безвестного режиссера-документалиста, трагически погибшего во время съемок археологической экспедиции в африканской пустыне, который позволяет выдвинуть новую гипотезу о причинах перехода предков человека к передвижению на задних конечностях. Параллельно развитию основного сюжета (с художником) идет линия подготовки группы людей гориллоподобной внешности к ограблению банка.
|14 июля 2005
|Россия
|Кино без границ
|12+
|14 июля 2005
|Казахстан
|14 июля 2005
|Украина