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Киноафиша Фильмы Прямохождение

Прямохождение

Bipedalism 18+
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О фильме

Преуспевающий художник-анималист, лауреат Государственной премии, в подвале старого дома обнаруживает архив безвестного режиссера-документалиста, трагически погибшего во время съемок археологической экспедиции в африканской пустыне, который позволяет выдвинуть новую гипотезу о причинах перехода предков человека к передвижению на задних конечностях. Параллельно развитию основного сюжета (с художником) идет линия подготовки группы людей гориллоподобной внешности к ограблению банка.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 14 июля 2005
Дата выхода
14 июля 2005 Россия Кино без границ 12+
14 июля 2005 Казахстан
14 июля 2005 Украина
Производство CTB Film Company, Hubert Bals Fund, Nikola Film
Другие названия
Pryamokhozhdenie, Ar paceltu galvu, Bipedalism, Dwunożność, Прямохождение
Режиссер
Евгений Юфит
В ролях
Виктор Михайлов
Виктор Михайлов
Елена Сапожинская
Николай Мартон
Алексей Тарасов
Валерий Криштапенко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
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