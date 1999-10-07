Серебряные головы, 1998

Ученые приступают к проведению секретного эксперимента, цель которого — исследование взаимодействия человека и дерева в ходе их взаимослияния. Взаимослияния буквального — путем слияния молекул человека и молекул дерева. Задуманный эксперимент, конечно, фантастичен, но уж очень заманчив результат, который предполагают получить ученые, — человекодерево будет устойчиво по отношению к агрессивной окружающей среде, долговечно, весьма неприхотливо…



На отдаленный лесной полигон отправляется небольшая группа ученых, которые хотят быть и исследователями, и подопытными участниками. Однако лес вовсе не безлюден, как думали ученые. Во-первых, здесь живет лесник со своей семьей (жена и сын) и собакой. Во-вторых, по лесу бродят странные существа, оставшиеся здесь после предыдущего эксперимента, столь же фантастического и столь же странного.