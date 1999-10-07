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Серебряные головы
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Серебряные головы, 1998

1998 / Россия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Ученые приступают к проведению секретного эксперимента, цель которого — исследование взаимодействия человека и дерева в ходе их взаимослияния. Взаимослияния буквального — путем слияния молекул человека и молекул дерева. Задуманный эксперимент, конечно, фантастичен, но уж очень заманчив результат, который предполагают получить ученые, — человекодерево будет устойчиво по отношению к агрессивной окружающей среде, долговечно, весьма неприхотливо…

На отдаленный лесной полигон отправляется небольшая группа ученых, которые хотят быть и исследователями, и подопытными участниками. Однако лес вовсе не безлюден, как думали ученые. Во-первых, здесь живет лесник со своей семьей (жена и сын) и собакой. Во-вторых, по лесу бродят странные существа, оставшиеся здесь после предыдущего эксперимента, столь же фантастического и столь же странного.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 7 октября 1999
Премьера в мире 7 октября 1999
Возраст 16+
Режиссер
Владимир Маслов
В ролях
Сергей Чернов
Василий Дерягин
Валерий Криштапенко
Николай Мартон
Владимир Маслов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Серебряные головы 1 постер
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