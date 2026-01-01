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Фильмография
Эвелин Дандри
Évelyne Dandry
Киноафиша
Персоны
Эвелин Дандри
Эвелин Дандри
Évelyne Dandry
Дата рождения
13 февраля 1939
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Бордо, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.0
Отчаянная домохозяйка
(2010)
6.8
Крысятник
(1998)
6.8
Романовы
(2018)
Фильмография Эвелин Дандри
6.8
Романовы
драма, исторический, мини-сериал
2018, США
7
Отчаянная домохозяйка
Potiche
комедия
2010, Франция
Смотреть трейлер
5.7
Натали
Nathalie...
драма
2003, Франция
Рецензия
6.8
Крысятник
Sitcom
драма
1998, Франция
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