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Эвелин Дандри Évelyne Dandry
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Эвелин Дандри

Évelyne Dandry

Дата рождения
13 февраля 1939
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Бордо, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Отчаянная домохозяйка 7.0
Отчаянная домохозяйка (2010)
Крысятник 6.8
Крысятник (1998)
Романовы 6.8
Романовы (2018)

Фильмография Эвелин Дандри

Романовы 6.8
Романовы
драма, исторический, мини-сериал 2018, США
Отчаянная домохозяйка 7
Отчаянная домохозяйка Potiche
комедия 2010, Франция
Смотреть трейлер
Натали 5.7
Натали Nathalie...
драма 2003, Франция
Рецензия
Крысятник 6.8
Крысятник Sitcom
драма 1998, Франция
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