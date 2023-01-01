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Зет и два нуля
Киноафиша Фильмы Зет и два нуля Зет и два нуля, 1985: актеры и роли
A Zed and Two Noughts Зет и два нуля 1985 / Великобритания / Нидерланды
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Зет и два нуля, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Гринуэй Питер Гринуэй Peter Greenaway
В ролях
Андреа Ферреоль Андреа Ферреоль Andréa Ferréol Эрик Дикон Eric Deacon Брайан Дикон Brian Deacon Фрэнсис Барбер Фрэнсис Барбер Frances Barber Джосс Экланд Агнес Брюлет Герард Тоолен
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