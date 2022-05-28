Оповещения от Киноафиши
Марино Мазе Marino Masé
Киноафиша Персоны Марино Мазе

Марино Мазе

Marino Masé

Дата рождения
21 марта 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
28 мая 2022
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Кулаки в кармане 7.6
Кулаки в кармане (1965)
Чудовища 7.4
Чудовища (1963)
Зорро 7.2
Зорро (1975)

Фильмография Марино Мазе

Жанр
Год
5.1
Злоупотребление La Riffa
драма 1991, Италия
Живот архитектора 6.8
Живот архитектора The Belly of an Architect
драма 1987, Великобритания / Италия
Зорро 7.2
Зорро Zorro
комедия, семейный, вестерн, приключения 1975, Франция / Италия
Место водителя 5.7
Место водителя Identikit / The Driver's Seat
драма 1975, Италия
Ночной Портье 6.6
Ночной Портье The Night Porter
мелодрама, драма, криминал 1974, Италия / США
Каннибалы 6.3
Каннибалы Cannibali, I
драма 1970, Италия
Кулаки в кармане 7.6
Кулаки в кармане I pugni in tasca
ужасы, драма 1965, Италия
Жандарм в Нью-Йорке 6.4
Жандарм в Нью-Йорке Le gendarme à New York
комедия, криминал 1965, Франция / Италия
Карабинеры 6.8
Карабинеры Les carabiniers
драма 1963, Франция / Италия
Чудовища 7.4
Чудовища I mostri
комедия 1963, Франция / Италия
