Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марино Мазе
Marino Masé
Киноафиша
Персоны
Марино Мазе
Марино Мазе
Marino Masé
Дата рождения
21 марта 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
28 мая 2022
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.6
Кулаки в кармане
(1965)
7.4
Чудовища
(1963)
7.2
Зорро
(1975)
Фильмография Марино Мазе
Жанр
Все
Вестерн
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Семейный
Ужасы
Год
Все
1991
1987
1975
1974
1970
1965
1963
Все
10
Фильмы
10
Актер
10
5.1
Злоупотребление
La Riffa
драма
1991, Италия
6.8
Живот архитектора
The Belly of an Architect
драма
1987, Великобритания / Италия
7.2
Зорро
Zorro
комедия, семейный, вестерн, приключения
1975, Франция / Италия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.7
Место водителя
Identikit / The Driver's Seat
драма
1975, Италия
6.6
Ночной Портье
The Night Porter
мелодрама, драма, криминал
1974, Италия / США
6.3
Каннибалы
Cannibali, I
драма
1970, Италия
7.6
Кулаки в кармане
I pugni in tasca
ужасы, драма
1965, Италия
6.4
Жандарм в Нью-Йорке
Le gendarme à New York
комедия, криминал
1965, Франция / Италия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
Карабинеры
Les carabiniers
драма
1963, Франция / Италия
7.4
Чудовища
I mostri
комедия
1963, Франция / Италия
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667