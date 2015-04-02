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Вэлиант: пернатый спецназ
Отзывы о мультфильме «Вэлиант: пернатый спецназ»
Valiant
Вэлиант: пернатый спецназ
2005 / Великобритания
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Егор
2 апреля 2015, 12:51
Я ждал что-то более лучшее!! Мне жутко не понравилась!! ПОЛНОЕ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Женя
2 апреля 2015, 12:51
Я в шоке... а вы до этого хоть какие-нибудь мультфильмы видели?!
Настолько бездарного творения ОЧЕНЬ сложно найти.
Особенно запомнилась тема с отрыгиванием секретного письма...я чуть сам не блеванул.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Жук
2 апреля 2015, 12:51
Такого искреннего мультика не видел сто лет уже
Шреки и прочие Мадагаскары - туповатая американщина, достойная одного просмотра не более. На этот же завтра пойду еще раз!
Даже не ожидал такого зрелища. Визжял от восторга, юмор острый , необычный и именно тот которого лично я сто лет хотел увидеть на экране.
Рекомендую. Очень.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Настолько бездарного творения ОЧЕНЬ сложно найти.
Особенно запомнилась тема с отрыгиванием секретного письма...я чуть сам не блеванул.
Шреки и прочие Мадагаскары - туповатая американщина, достойная одного просмотра не более. На этот же завтра пойду еще раз!
Даже не ожидал такого зрелища. Визжял от восторга, юмор острый , необычный и именно тот которого лично я сто лет хотел увидеть на экране.
Рекомендую. Очень.
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