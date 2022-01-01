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Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine
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Imagine

Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine, 1972

1972 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

«Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine» — это захватывающий киноколлаж из цвета, звука, мечты и реальности. Приглашенные гости Джордж Харрисон, Фред Астер, Энди Уорхол, Дик Каветт, Джек Пэланс и Йонас Мекас стали важной частью авторского мира, столь фантазийного и разнообразного, как и сопровождающая видеоряд музыка. Новаторская музыкальная картина выделяется из ряда подобных лент экстраординарным визуальным решением каждой песни, с большим вниманием и любовью следуя за Джоном и Йоко во время записи знаменитой композиции «Imagine» в Великобритании и Нью-Йорке. Восстановленный покадрово фильм содержит также полностью отреставрированную звуковую дорожку. Ремастерингом занимался инженер Пол Хикс, трехкратный обладатель премии «Грэмми». Картину украшают 15 минут эксклюзивных бонусных материалов, включая студийную съемку группы Джона Леннона при участии Джорджа Харрисона, Ники Хопкинса, Алана Уайта и Клауса Формана. Зрители увидят экстраординарное исполнение песен «How Do You Sleep?» и «Oh My Love».

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1972
Премьера в мире 23 декабря 1972
Возраст 16+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Джон Леннон
Джон Леннон
В ролях
Йоко Оно
Йоко Оно
Джон Леннон
Джон Леннон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine 2 постера
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