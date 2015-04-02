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Желтая подводная лодка
Отзывы о фильме «Желтая подводная лодка»
The Beatles: Yellow Submarine
Желтая подводная лодка
1968
мало голосов
Оцените
8
голосов
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела впервые и огромное удовольствие получила. Чудесато и позитивно.
Под музыку хочется танцевать, от картинки глаз не оторвать, Битлы хохмят, синючки чудят.
Своей легкой шизанутостью Лодка напомнила наш мульт "Падал прошлогодний снег".
Про снег оно роднее, конечно, но Лодка поизобретательнее будет, и нарисовано уж больно хорошо. И Битлы...
В общем, классно было.
10/10.
2 апреля 2015, 12:51
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Под музыку хочется танцевать, от картинки глаз не оторвать, Битлы хохмят, синючки чудят.
Своей легкой шизанутостью Лодка напомнила наш мульт "Падал прошлогодний снег".
Про снег оно роднее, конечно, но Лодка поизобретательнее будет, и нарисовано уж больно хорошо. И Битлы...
В общем, классно было.
10/10.
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