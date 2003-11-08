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О женщинах и Асурах
Киноафиша Фильмы О женщинах и Асурах
Ashura no gotoku

О женщинах и Асурах, 2003

2003 / Япония
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Четыре сестры собираются вместе после долгого перерыва, узнав, что у их отца есть сожительница и ребенок на стороне. Сестры решают скрыть это от матери и пользуются встречей для того, чтобы поделиться друг с другом своими проблемами. У старшей сестры, Цунако, — роман. Макико знает о том, что ее муж завел молоденькую любовницу. Болезненно застенчивая Такико решает выйти замуж за свою первую любовь. Самая младшая из сестер, Сакико, вышла замуж за своего бойфренда, узнав, что ждет от него ребенка.

Тем временем мать сестер неожиданно умирает. После похорон они находят написанное ею в газету письмо. Сестры вспоминают, что когда-то уже читали его в этой газете, в колонке, посвященной делам любовным… Становится ясно, что все это время мать знала о том, что происходит в ее семье, и простила своего неверного супруга.

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 8 ноября 2003
Режиссер
Есимицу Морита
В ролях
Синобу Отакэ
Синобу Отакэ
Хитоми Куроки
Эри Фукацу
Кеко Фукада
Тацуя Накадай
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма О женщинах и Асурах 1 постер
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