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Мадагаскар 2
Мадагаскар 2, 2008: актеры и роли
Madagascar: The Crate Escape
Мадагаскар 2
2008 / США
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7.4
Оцените
302
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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Мадагаскар 2, 2008: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эрик Дарнелл
Eric Darnell
Том МакГрат
Tom McGrath
В ролях
Константин Хабенский
Konstantin Khabensky
Оскар Кучера
Александр Цекало
Маша Малиновская
Masha Malinovskaya
Крис Рок
Chris Rock
Бен Стиллер
Ben Stiller
Седрик-развлекатель
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