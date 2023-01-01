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Мадагаскар 2 Мадагаскар 2
Киноафиша Фильмы Мадагаскар 2 Мадагаскар 2, 2008: актеры и роли
Madagascar: The Crate Escape Мадагаскар 2 2008 / США
7.4 Оцените
302 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Мадагаскар 2, 2008: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эрик Дарнелл Eric Darnell Том МакГрат Том МакГрат Tom McGrath
В ролях
Константин Хабенский Константин Хабенский Konstantin Khabensky Оскар Кучера Оскар Кучера Александр Цекало Александр Цекало Маша Малиновская Маша Малиновская Masha Malinovskaya Крис Рок Крис Рок Chris Rock Бен Стиллер Бен Стиллер Ben Stiller Седрик-развлекатель Седрик-развлекатель Cedric the Entertainer Джада Пинкетт Смит Джада Пинкетт Смит Jada Pinkett Smith Дэвид Швиммер Дэвид Швиммер David Schwimmer
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