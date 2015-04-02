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Мадагаскар 2 Мадагаскар 2
Киноафиша Фильмы Мадагаскар 2 Отзывы о мультфильме «Мадагаскар 2»
Madagascar: The Crate Escape Мадагаскар 2 2008 / США
8.2 Оцените
300 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о мультфильме «Мадагаскар 2»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Похоже, мадагаскарская эпопея, когда-то – в лучшие времена – замысливавшаяся как сага о четырех германизированных пингвинах по мотивам песенки The Beatles «A Hard Day’s Night», окончательно выдохлась и сошла на нет. Досадное помешательство создателей фильма на дурацкой песенке с припевом «I like to move it, move it» и раболепное желание угодить лицам младшего школьного возраста превратили это и без того весьма средненькое зрелище в полнейший детский сад…

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18652tasha 2 апреля 2015, 12:51
А видели новый ролик, угарный мульт ... ''мото мото'' я просто тащусь, поскорей бы премьера ))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
леня 2 апреля 2015, 12:51
я недавно был на море.и этот фильм я уже успел посмотреть его в кинотеатре.фильм давольно интерестный для всей семьи.мне он очень понравился✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
18652tasha 2 апреля 2015, 12:51
Мультик классный, на премьере в кристалл-паласе все залы были заполнены, очень понравилось как мартышки чинили самолёт, а их профсоюз - даешь декретный отпуск....)) На этот мульт нужно обязательно пойти !!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Julius 2 апреля 2015, 12:51
Наш убогий российский дубляж убил половину приколов. У кого есть возможность, я серьёзно, смотрите в оригинальной озвучке, слёзы обеспечены)). Чего стоит хотя бы прикол с Мото-мото, в англ. версии я просто задыхался от смеха, а в русской даже не улыбнуло.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Aniti 2 апреля 2015, 12:51
а почему в афише стоит что он в прокате только в сети КАРО ?! .. что-то странно...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TRaLL 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Dracoha от 12/06/2008 - 21:40:34


лучше вряд ли но составить конкуренцию я думаю он сможет
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кеш4 2 апреля 2015, 12:51
кто нибудь ходил сребенком 3-х лет???????

на мультфильмы в кинотеатр????
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Natesc 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел это гауно... от голоса Хабенского уже тошнит! шутки тупые, через 20мин этого гауна сблевал поп корном и ушёл из зала
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
дюханойд 2 апреля 2015, 12:51
блин чё так не позитифффно????

ну не понравилось мона понять!но что другим настрой портить!!!✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
лианна 2 апреля 2015, 12:51
а я заватра пойду✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LeiSUN 2 апреля 2015, 12:51
все самое смешное запихали в рекламный ролик... разочарована✊ ...

сорри поклонникам мульта..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Полинка 28 2 апреля 2015, 12:51
Зря вы так, мульт хороший- сходить стоит. Просто переодически надо вспоминать о том, какие первые впечатления были от первых мультов.

Пройдет время и вторая часть будет вызывать столько же улыбок, приятных ассоциаций.

Мне лично понравилось, как раскрыли Джулиана, он просто великолепен:" Купайтесь в лучах моего величия!!!"

И вообще, воспринимайте это как приятное времяпрепровождение, а ни как КИНОШЕДЕВР и все будет ОК!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
xyv 2 апреля 2015, 12:51
Очень прикольный мультик! Перед просмотром пересмотрите первую часть - дабы освежить память ;) будет еще прикольнее )))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Дюханойд 2 апреля 2015, 12:51
СОГЛАСЕН ЧТО ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПОЛУЧШЕ БЫЛА!

сюжет первой части несравнимо лучше фторой!!! если в первой было больше задорново юмора то во второй почти весь мульт основываеться на чувствах и переживания животных!!!Причём все моменты сюжета угадываешь зарание!!!

Но в целом из нескольких плохих частей собрали один хороший,добрый мадагаскар2!

всем советую ПОСМОТРЕТЬ!!!

С УВАЖЕНИЕМ Дюханойд))✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Сашулечка 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ А мы всем классом рванём!!!! отарвёмся!!!!✊ ✊ ❗️ ✊ 😓
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anchik 2 апреля 2015, 12:51
Мульт классный, на одном дыхании ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KoshkO 2 апреля 2015, 12:51
Супер мульт XD Мы с подругой смеялись громче всех мелких карапузов, Но сюжет предсказуемый
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Strekoza 2 апреля 2015, 12:51
Мне не понравился мультфильм. Считаю, что 1 часть была гораздо лучше. Смешных шуток нет, улыбнулась, наверно, всего раза 3.✊

Абсолютно разочарованна.✊ Ждала его с нетерпением, а в результате вышла из зала без капли положительных эмоций.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Галинка 2 апреля 2015, 12:51
а я вот только седни пойду смотреть с сыном)))но после того,как прочитала комменты.не оч хочется)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Fafal28 2 апреля 2015, 12:51
Вобшем мультик срань... кто-то правильно сказал что стоит идти от 10-15. амереканский юмор типо "Я пукнул" "аахахахахахахах"... самое обидное что на такие мультфильмы ходят совсем маленькие дети... растут на такой параше...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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