Похоже, мадагаскарская эпопея, когда-то – в лучшие времена – замысливавшаяся как сага о четырех германизированных пингвинах по мотивам песенки The Beatles «A Hard Day’s Night», окончательно выдохлась и сошла на нет. Досадное помешательство создателей фильма на дурацкой песенке с припевом «I like to move it, move it» и раболепное желание угодить лицам младшего школьного возраста превратили это и без того весьма средненькое зрелище в полнейший детский сад…
лучше вряд ли но составить конкуренцию я думаю он сможет
на мультфильмы в кинотеатр????
ну не понравилось мона понять!но что другим настрой портить!!!✊ ✊ ✊ ✊
сорри поклонникам мульта..
Пройдет время и вторая часть будет вызывать столько же улыбок, приятных ассоциаций.
Мне лично понравилось, как раскрыли Джулиана, он просто великолепен:" Купайтесь в лучах моего величия!!!"
И вообще, воспринимайте это как приятное времяпрепровождение, а ни как КИНОШЕДЕВР и все будет ОК!!✊
сюжет первой части несравнимо лучше фторой!!! если в первой было больше задорново юмора то во второй почти весь мульт основываеться на чувствах и переживания животных!!!Причём все моменты сюжета угадываешь зарание!!!
Но в целом из нескольких плохих частей собрали один хороший,добрый мадагаскар2!
всем советую ПОСМОТРЕТЬ!!!
С УВАЖЕНИЕМ Дюханойд))✊ ✊ ✊
Абсолютно разочарованна.✊ Ждала его с нетерпением, а в результате вышла из зала без капли положительных эмоций.
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