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Бегущий за ветром Бегущий за ветром
Киноафиша Фильмы Бегущий за ветром Бегущий за ветром, 2007: актеры и роли
The Kite Runner Бегущий за ветром 2007 / США
8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Бегущий за ветром, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Форстер Марк Форстер Marc Forster
В ролях
Халид Абдалла Халид Абдалла Khalid Abdalla Атосса Леони Atossa Leoni Шон Тауб Сайед Джафар Масихулла Гарибзада Зекерия Ибрахими Ахмад Хан Махмиджада Мир Махмуд Шах Хашими Mir Mahmood Shah Hashimi Хомайюн Эршади Наби Танха Эльхам Эхсас Бахрам Эхсас Тамим Наваби Мохамад Наби Аттаи Mohamad Nabi Attai Мохамад Надир Сарвари Вceвoлoд Бардашев Игорь Радченко Ihor Radchenko Ларри Браун Larry Brown Саид Тагмауи Саид Тагмауи Saïd Taghmaoui Халед Хуссейни
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