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Бегущий за ветром
Бегущий за ветром, 2007: актеры и роли
The Kite Runner
Бегущий за ветром
2007 / США
8.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Бегущий за ветром, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Форстер
Marc Forster
В ролях
Халид Абдалла
Khalid Abdalla
Атосса Леони
Atossa Leoni
Шон Тауб
Сайед Джафар Масихулла Гарибзада
Зекерия Ибрахими
Ахмад Хан Махмиджада
Мир Махмуд Шах Хашими
Mir Mahmood Shah Hashimi
Хомайюн Эршади
Наби Танха
Эльхам Эхсас
Бахрам Эхсас
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