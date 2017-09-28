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Андреас Шмидт
Андреас Шмидт
Andreas Schmidt
О персоне
Фильмография
Андреас Шмидт
Andreas Schmidt
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Дата рождения
23 ноября 1963
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
28 сентября 2017
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Андреаса Шмидта
Родился 23 ноября 1963 года. Германия.
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Фильмография Андреаса Шмидта
Тим Талер, или проданный смех
фэнтези, драма, комедия
2017, Германия
6.0
Генрих Наваррский
биография, драма, военный
2010, Германия / Франция / Австрия / Испания
5.0
Руди - гончий поросенок
семейный
2007, Германия
7.0
Фальшивомонетчики
криминал, драма, военный
2007, Австрия / Германия
6.0
Лето на балконе
драма
2005, Германия
5.0
Забойный футбол
комедия, мелодрама
2004, Германия
5.0
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