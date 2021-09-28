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Кэролайн Аарон
Кэролайн Аарон
Caroline Aaron
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Кэролайн Аарон
Caroline Aaron
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Дата рождения
7 августа 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Ричмонд, Вирджиния, США
Биография Кэролайн Аарон
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Фильмография Кэролайн Аарон
Нэнси Дрю
семейный, мистика, триллер
2007, США
7.0
Между небом и землей
мелодрама, комедия
2005, США
7.0
У моря
драма
2004, США / Германия / Великобритания
5.0
День без мексиканца
драма, сказка, комедия
2004, США / Мексика / Испания
5.0
Тыковка
драма, спорт, мелодрама
2002, США
6.0
Оргазм Эми
комедия, мелодрама
2001, США
5.0
Разбирая Гарри
комедия
1997, США
7.0
Эдвард руки-ножницы
сказка, драма, мелодрама, комедия
1990, США
7.0
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28 сентября 2021 15:23
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