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Шел четвертый год войны Шел четвертый год войны
Киноафиша Фильмы Шел четвертый год войны Шел четвертый год войны, 1983: актеры и роли
Шел четвертый год войны 1983 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Шел четвертый год войны, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Николаенко
В ролях
Людмила Савельева Людмила Савельева Николай Олялин Николай Олялин Александр Збруев Александр Збруев Николай Еременко Александр Денисов Aleksandr Denisov Тимофей Спивак Вячеслав Баранов Лев Дуров Лев Дуров Lev Durov Владимир Смирнов
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