О персоне
Фильмография
Статьи
Алексей Сафонов
Aleksey Safonov
Киноафиша
Персоны
Алексей Сафонов
Алексей Сафонов
Aleksey Safonov
Дата рождения
8 октября 1938
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сергиев Посад, Россия
Популярные фильмы
7.0
Дайте жалобную книгу
(1965)
Билеты
6.9
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
(1972)
6.7
Любовь и танцы
(2006)
Фильмография Алексей Сафонов
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Комедия
Мюзикл
Приключения
Семейный
Год
Все
2006
1989
1983
1978
1972
1968
1965
Все
8
Фильмы
7
Сериалы
1
Актер
8
6.7
Любовь и танцы
Sipur Hatzi-Russi
мюзикл, драма, семейный
2006, Израиль
6.4
Этюды о Врубеле
Etudes about Vroobel
драма
1989, СССР
6.3
День командира дивизии
Den komandira divizii
драма, военный
1983, СССР
5.3
Мятежный «Орионъ»
Myatezhnyy «Orion»
приключения
1978, СССР
6.9
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
Zhizn i udivitelnye priklyucheniya Robinzona Kruzo
приключения
1972, СССР
Операция «Трест»
драма, детектив
1968, СССР
7
Дайте жалобную книгу
Dayte zhalobnuyu knigu
комедия
1965, СССР
Смотреть трейлер
Билеты
5.8
Хочу верить
I Want to Believe
военный
1965, СССР
Новости личной жизни Алексей Сафонов
