Алексей Сафонов
Алексей Сафонов Aleksey Safonov
Киноафиша Персоны Алексей Сафонов

Алексей Сафонов

Aleksey Safonov

Дата рождения
8 октября 1938
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сергиев Посад, Россия

Популярные фильмы

Дайте жалобную книгу 7.0
Дайте жалобную книгу (1965)
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо 6.9
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо (1972)
Любовь и танцы 6.7
Любовь и танцы (2006)

Фильмография Алексей Сафонов

Жанр
Год
Все 8 Фильмы 7 Сериалы 1 Актер 8
Любовь и танцы 6.7
Любовь и танцы Sipur Hatzi-Russi
мюзикл, драма, семейный 2006, Израиль
Этюды о Врубеле 6.4
Этюды о Врубеле Etudes about Vroobel
драма 1989, СССР
День командира дивизии 6.3
День командира дивизии Den komandira divizii
драма, военный 1983, СССР
Мятежный «Орионъ» 5.3
Мятежный «Орионъ» Myatezhnyy «Orion»
приключения 1978, СССР
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо 6.9
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо Zhizn i udivitelnye priklyucheniya Robinzona Kruzo
приключения 1972, СССР
Операция «Трест»
Операция «Трест»
драма, детектив 1968, СССР
Дайте жалобную книгу 7
Дайте жалобную книгу Dayte zhalobnuyu knigu
комедия 1965, СССР
Хочу верить 5.8
Хочу верить I Want to Believe
военный 1965, СССР
