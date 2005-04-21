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Три доллара
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Three Dollars

Три доллара, 2005

2005 / Австралия
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть О фильме

- фильм основан на одноименной новелле австралийского писателя Эллиота Перлмана;

- Приз Монреальского кинофестиваля, награда от Австралийского Общества Кинокритиков и две награды от Австралийского Института Кино.

Три Доллара – это история Эдди, честного, отзывчивого человека, у которого остается только жена, ребенок и три доллара. Мир Эдди вращается вокруг трех женщин в его жизни: его прекрасной жены Тани, увлеченной преподаванием, их шестилетней дочери Эбби, которая влияет на каждое решение, принимаемое Эдди, и его первой школьной любви - красавицы Аманды, которая появляется в его жизни с математической точностью каждые 9 с половиной лет. Самокритичность по отношению к себе, юмор, тонкая душевная организация и доброе сердце помогают Эдди жить, и его жизнь полна радостей и горестей, связанных с любовью, семьей, дружбой и браком. Но когда у него остается только три доллара в кармане... Эдди предстоит cделать выбор, который изменит его жизнь навсегда.
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 21 апреля 2005
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Роберт Коннолли
Роберт Коннолли
В ролях
Дэвид Уэнхэм
Сара Уинтер
Сара Уинтер
Нико Биллем
Кристофер Бануорт
Дэвид Робертс
Дэвид Робертс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Три доллара 1 постер
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