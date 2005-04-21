Три доллара, 2005

Три Доллара – это история Эдди, честного, отзывчивого человека, у которого остается только жена, ребенок и три доллара. Мир Эдди вращается вокруг трех женщин в его жизни: его прекрасной жены Тани, увлеченной преподаванием, их шестилетней дочери Эбби, которая влияет на каждое решение, принимаемое Эдди, и его первой школьной любви - красавицы Аманды, которая появляется в его жизни с математической точностью каждые 9 с половиной лет. Самокритичность по отношению к себе, юмор, тонкая душевная организация и доброе сердце помогают Эдди жить, и его жизнь полна радостей и горестей, связанных с любовью, семьей, дружбой и браком. Но когда у него остается только три доллара в кармане... Эдди предстоит cделать выбор, который изменит его жизнь навсегда.

Развернуть