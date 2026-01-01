Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом»

Не успеваете разобраться в «Невском» или «Первом отделе»? На эти 3 российских детективных фильма вам точно хватит времени

Ждете новые серии «Невского» и «Первого отдела»? Вот 3 сильных детектива из Кореи, Британии и Испании — «проглотите» за пару вечеров

«Комичная правда»: Сергей Безруков назвал главную проблему «Хроник русской революции» (и Кончаловский знал, на что идет)

Вот 5 моих любимых аниме от Макото Синкая: над №1 хотелось реветь каждую минуту – без «Твоего имени» и «Дитя погоды»

«"Интерстеллар" для самых бедных, унылая драма»: главный шедевр Тарковского на Западе не поняли даже полвека спустя

Гиллиган подтвердил худшие опасения: второй сезон «Из многих» выйдет не скоро — и вот почему

Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание

8 сезон «Ищейки» так и не вышел до конца, а зрители уже хотят знать – когда будет 9-й: вот что известно о продолжении

«Абсолютные мурашки»: нашелся истинный преемник «Игры престолов» с рейтингом 9,7 на IMDb — «Дом Дракона» отдыхает